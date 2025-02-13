المنظمة البحرية الدولية توافق على المدقق المعتمد لنظام (IMSAS) من الموانئ العراقية

2025-02-13 10:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلن الملحق البحري في سفارة العراق لدى المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، ونائب الممثل الدائم للعراق في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مازن الكعبي ،اليوم الخميس، عن موافقة المنظمة على المدقق المعتمد لنظام (IMSAS) من الموانئ العراقية.

وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قبول الكابتن البحري، زين العابدين عادل عبد المنعم، كمدقق معتمد لنظام (IMSAS) من الموانئ العراقية يعد إنجازاً تاريخياً يسهم في تعزيز مكانة العراق في المجتمع البحري الدولي".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات البحرية في العراق، وهو ثمرة لجهود مستمرة في تعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والعمل على تطبيق المعايير الدولية التي تضمن السلامة البحرية والأمن، مما يزيد من مكانة العراق في الساحة البحرية العالمية".

وأوضح أن "هذا الإنجاز يعكس التزام العراق بالمعايير الدولية ويعزز من ثقة المجتمع الدولي بالموانئ العراقية، بما يسهم في رفع قدرة العراق على تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية وتجاوز التدقيق الإلزامي المقبل".

ولفت إلى أن "العراق يواصل العمل الجاد في تعزيز التزامه بمعايير السلامة البحرية، من خلال تدريب البحارة وإدارة السفن بشكل يتماشى مع المعايير الدولية المتطورة".