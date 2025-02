2025-02-13 10:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة حذرت الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل قد تنفذ هجوما استباقيا ضد البرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر المقبلة، في خطوة ستؤجج التوتر في الشرق الأوسط. ووفقا للتقرير الاستخباراتي، فإن الضربة المحتملة لن تؤخر البرنامج النووي الإيراني إلا لأسابيع أو أشهر على الأكثر، لكنها قد تدفع طهران إلى تسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى تصنيع الأسلحة، وهو […]

The post الاستخبارات الأمريكية تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على إيران appeared first on جريدة المدى.