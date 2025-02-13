دائرة الطب العدلي تسلم رفات 32 ضحية من الايزيديين الى ذويهم

2025-02-13 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة الطب العدلي الدكتور زيد علي عباس، يوم الخميس، تسليم رفات 32 ضحية من الايزيديين الى ذويهم بعد انتهاء أعمال التأكد من هوياتهم عبر إجراء الفحوصات الخاصة بهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة بغداد مع ضياء كريم، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء العراقية، وممثل ذوي ضحايا الايزيديين الشيخ نايف للإعلان عن الوجبة الاولى من رفات الضحايا من اهالي قضاء سنجار البالغ عددهم 32 ضحية ممن قضوا على يد عناصر تنظيم داعش.

وقال الشيخ نايف خلال المؤتمر، إنه "نبذل الجهود من اجل اقامة نصب تذكاري لهؤلاء الضحايا في قضاء سنجار"، مردفا بالقول "نحن ننسق مع الجهات المعنية لتسريع اجراءات ايصال عينات الفحص على ذوي الضحايا الآخرين الى بغداد والاعلان عن النتائج امام الراي العام وسائل الاعلام".

من جهته قال ضياء كريم في المؤتمر الصحفي، إنه "سيتم الإعلان عن تسليم رفات وجبات أخرى في المستقبل".

وعن المقابر الجماعية لعمليات الابادة التي ارتكبها داعش قال مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، "جرت العادة ان يتم الاعلان سنويا عن طريق دائرة الطب العدلي عن المقابر المكتشفة التي تعتمد على إتمام قاعدة البيانات الخاصة"، مؤكدا أنه "مع افتتاح اي مقبرة تتم المباشرة في عملية إجراء الفحوصات".