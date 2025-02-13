2025-02-13 11:00:05 - المصدر: ايشان

كشف الرئيس المشارك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية شيخموس أحمد، أن “الحكومية العراقية أعادت 12 ألفاً من مواطنيها من مخيم الهول منذ العام 2021، لكن حتى الآن هناك قرابة 16 ألف عراقي يعيشون في الهول”. كما أضاف في تصريحات لـ”العربية.نت/الحدث.نت أن “الإدارة الذاتية أصدرت في […]

ظهرت المقالة مسؤول في “قسد” يحذر من 16 ألف عراقي بمخيم الهول: داعش مستمر بتجنيدهم أولاً على ايشان.



