2025-02-13 11:00:05 - المصدر: ايشان

أفادت تقارير بأن أغنى رجل في العالم إيلون ماسك ينام على أرضية مكتبه الواقع على بعد خطوات من البيت الأبيض، حيث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومنذ أن تولى منصب رئيس وزارة كفاءة الحكومة (Department of Government Efficiency)، يعمل الملياردير البالغ من العمر 53 عاما من مكتب في مبنى المكتب التنفيذي أيزنهاور (Eisenhower Executive Office Building […]

ظهرت المقالة تقارير: إيلون ماسك ينام على أرضية مكتبه الحكومي في البيت الأبيض أولاً على ايشان.



