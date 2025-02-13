الحوالات الخارجية تتجاوز 91% من مبيعات البنك المركزي العراقي

2025-02-13 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تجاوزت الحوالات الخارجية من مبيعات الدولار 91%، يوم الخميس، من مبيعاتالبنك المركزي العراقي في مزاد العملة.

وذكرمراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 296 مليوناً و9 آلاف و7 دولارات،غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسوياتالدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية،وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضافأن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتماداتوالتي بلغت 273 مليوناً و659 ألفاً و7 دولارات، بنسبة 91.94%، مقارنة بالسحوباتالنقدية البالغة 22 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشارمراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عددالمصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج سبعة مصارف، وكان إجماليعدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 24 شركة.