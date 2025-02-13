الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي بأسواق بغداد وينخفض في اربيل

2025-02-13 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفض بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس (13 شباط 2025). .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 616 الف دينار، وسعر الشراء 612 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 586 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 582 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 615 الف دينار و 625 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف و 515 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا طفيفا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 700 ألف دينار، وعيار 21 بيع 612 ألف دينار وعيار 18 بيع 524 ألف دينار.