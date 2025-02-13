جدل حول رواتب المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم العراقي

2025-02-13 12:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف الحكم الدولي السابق، علاء عبد القادر عن قضية مثيرة للجدل تتعلق برواتب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم العراقي، حيث أشار إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى 4 ملايين دينار عراقي، وهو ما يعادل راتب مدير عام. وأشار عبد القادر إلى أن القانون لا ينص على حصول أعضاء المكتب التنفيذي على رواتب، بل يقتصر ذلك على أمين السر ورؤساء اللجان عندما يكونون خارج الهيئة العامة. وأضاف أن هذا التغيير في الرواتب حدث خلال فترة سابقة عندما كان الراتب مليون دينار فقط، إلا أنه ارتفع الآن إلى 4 ملايين دينار وفق مصادر موثوقة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام