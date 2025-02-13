الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي بأسواق بغداد

2025-02-13 12:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الخميس 13 شباط 2025. . وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 616 الف دينار، وسعر الشراء 612 الف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 586 الف دينار، وسعر الشراء 582 الفاً . وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 615 الف دينار و 625 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف و 515 الف دينار . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام