منتخبنا الشبابي يستهل مشواره الآسيوي بالتعادل أمام كوريا الشمالية
2025-02-13 12:45:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تعادل منتخبنا الشبابي مع نظيره الكوري الشمالي، بهدف لكل منهما، في أولى مبارياته ضمن المجموعةِ الثانية لنهائياتِ بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً، والتي تحتضنها الصين وتستمر لغاية الأول من شهر آذار المُقبل.
تقدم منتخبنا بتسجيل الهدف الأول في مرمى كوريا الشمالية عن طريق أيمن لؤي في الدقيقة 32 من الشوط الأول ، وأدرك المنتخب الكوري التعادل في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب كي جين تسونك.
وسيخوض منتخبنا الشبابي مباراته المقبلة أمام نظيره السعودي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من المنافسة.
تعادل منتخبنا الشبابي مع نظيره الكوري الشمالي، بهدف لكل منهما، في أولى مبارياته ضمن المجموعةِ الثانية لنهائياتِ بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً، والتي تحتضنها الصين وتستمر لغاية الأول من شهر آذار المُقبل.
تقدم منتخبنا بتسجيل الهدف الأول في مرمى كوريا الشمالية عن طريق أيمن لؤي في الدقيقة 32 من الشوط الأول ، وأدرك المنتخب الكوري التعادل في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب كي جين تسونك.
وسيخوض منتخبنا الشبابي مباراته المقبلة أمام نظيره السعودي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من المنافسة.