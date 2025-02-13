انخفاض طفيف بأسعار الدولار في الأسواق المحلية في العراق

2025-02-13 12:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، انخفاضاً طفيفا في بورصتي وصيرفات بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن: أسعار صرف الدولار سجلت 150250 مقابل كل 100 دولار أمريكي في بورصتي بغداد.

وأشار إلى أن أسعار البيع في الأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وفي أربيل بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.