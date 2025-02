الأنبار.. إغلاق أحد أخطر منافذ تهريب المخدرات مع سوريا

2025-02-13 13:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغداد أكد قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، أن السلطات الأمنية نجحت في إغلاق أحد أخطر المنافذ الحدودية لتهريب المخدرات مع سوريا. وقال الدليمي في بيان تلقته(المدى)، أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة لتعزيز الإجراءات الأمنية وإحكام السيطرة على الحدود"، مشيرًا إلى أن "الأحزمة الأمنية أصبحت الآن أكثر قوة وتنظيمًا لحماية المنطقة من التهديدات […]

