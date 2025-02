2025-02-13 13:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة. وكانت النيابة العامة الكويتية سبق وأن قررت سجن الإعلامية فجر السعيد وإحالتها للسجن المركزي بعد اتهامها بدعوتها للتطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد.

The post حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ appeared first on جريدة المدى.