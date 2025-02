2025-02-13 13:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، المهندس سلامة السرهيد، أن الشركة المنفذة لمشروع سوق هرج الجديد ستباشر العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حل جميع المشاكل الفنية والتعارضات المتعلقة بملكية الأرض. وأوضح السرهيد، خلال حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست” الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، أن المشروع كان...

The post معاون المحافظ: قريبا المباشرة بالعمل في سوق هرج الجديد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.