2025-02-13 13:18:04 - المصدر: ايشان

أصدر القضاء الكويتي، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق الإعلامية “فجر السعيد” بتهمة تتعلق بأمن الدولة. وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت بحبس الإعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة. وكانت النيابة العامة أسندت للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على […]

ظهرت المقالة مع الشغل والنفاذ.. السجن 3 سنوات بحق الإعلامية فجر السعيد في قضية “أمن دولة” أولاً على ايشان.



