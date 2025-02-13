بينها المدينة الثقافية.. قائممقام أبو غريب يعلن أبرز المشاريع الجديدة في القضاء

2025-02-13 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

أعلن قائممقام أبو غريب، عثمان المعاضيدي، اليوم الخميس، عن أبرز المشاريع الجديدة في القضاء ، فيما أشار إلى أن هناك أعمالاً في كافة الطرق الشريانية الرئيسة والسريعة التي تمر في القضاء ، وأكد أن قضاء أبو غريب يشهد دعماً حكومياً مركزياً واضحاً.

وقال المعاضيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قضاء أبو غريب يشهد ثورة في مجالات الإعمار كافة سواء القطاعات الحكومية أو القطاعات الاستثمارية ، إذ إن هناك رؤية واضحة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني في هذه المساحة المهمة التي تشكل العصب الرئيس في نمو بغداد بجانب الكرخ".

وأضاف المعاضيدي، أن "قضاء أبو غريب يشهد اليوم دعماً حكومياً مركزياً واضحاً بالاضافة إلى المشاريع التي تبنتها المحافظة ، وهناك أمل في إظهار العديد من الحقائب الكبيرة التي ستخدم وتنمي قدرة بغداد وعموم بلدنا الحبيب من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي وأهمية ترابط مدينة بغداد في هذا القضاء".

وتابع: "أعلنا عن المدينة الثقافية من خلال رئيس الوزراء ،وهذا المشروع سيكون مشروعاً إنسانياً كبيراً يخدم الكتلة البشرية في بغداد وعموم المحافظات الاخرى" ،مشيراً إلى أن "هناك مشاريع استراتيجية أخرى بالإضافة إلى المشاريع المستمرة التي نعمل بها ، منها مشاريع الصرف الصحي حيث كلفنا من محافظ بغداد بإدراج مشروع الصرف الصحي لمدينة النصر والسلام".

وبين أن "هناك أعمالاً في كافة الطرق الشريانية الرئيسة والسريعة التي تمر في قضاء أبو غريب ، حيث استحصلنا موافقة رئيس الوزراء على فتح الباب الغربي الرابع لبغداد غرباً والذي سيمتد من طريق شعلة الصدرين باتجاه إبراهيم بن علي والذي يربط عموم الكتلة المارة بهذه المنطقة".

ولفت إلى أنه "لدينا رؤية متفق عليها من قبل رئيس الوزراء ومحافظ بغداد بتنفيذ مشاريع أخرى سنظهرها في القريب العاجل حال إكمال متطلبات عرضها وإعادة شرحها لرئيس مجلس الوزراء".