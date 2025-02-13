اتحاد كرة القدم للمكفوفين ينظم دورة تدريبية لتطوير اللعبة
2025-02-13 13:45:02 - المصدر: واع
بغداد – واع – زيد غالب
في إطار سعيه لتطوير رياضة كرة القدم للمكفوفين في العراق، نظم الاتحاد العراقي دورة تدريبية دولية، بإشراف المحاضر الدولي .
وقال مدرب المنتخب الوطني للشباب، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الدورة أُقيمت تحت إشراف المحاضر الدولي، جواد فلفلي من جمهورية إيران، واستمرت لمدة أربعة أيام، حيث شملت محاور عدة، منها أساليب التدريب الحديثة والقوانين الخاصة باللعبة، بالإضافة إلى تقنيات تدريب اللاعبين المكفوفين المبتدئين".
وأضاف عباس أن" هذه الدورة حققت فائدة كبيرة وأسهمت في تطوير مستوى المدربين واللاعبين، مشيراً إلى أن اللعبة دخلت العراق منذ نحو عامين، وحقق المنتخب إنجازات مهمة، منها الفوز بالميدالية الفضية في بطولة المغرب الدولية".
وأوضح عباس أن" الهدف المقبل يتمثل في المشاركة في بطولة آسيا بالهند، حيث يسعى المنتخب لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم".
في إطار سعيه لتطوير رياضة كرة القدم للمكفوفين في العراق، نظم الاتحاد العراقي دورة تدريبية دولية، بإشراف المحاضر الدولي .
وقال مدرب المنتخب الوطني للشباب، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الدورة أُقيمت تحت إشراف المحاضر الدولي، جواد فلفلي من جمهورية إيران، واستمرت لمدة أربعة أيام، حيث شملت محاور عدة، منها أساليب التدريب الحديثة والقوانين الخاصة باللعبة، بالإضافة إلى تقنيات تدريب اللاعبين المكفوفين المبتدئين".
وأضاف عباس أن" هذه الدورة حققت فائدة كبيرة وأسهمت في تطوير مستوى المدربين واللاعبين، مشيراً إلى أن اللعبة دخلت العراق منذ نحو عامين، وحقق المنتخب إنجازات مهمة، منها الفوز بالميدالية الفضية في بطولة المغرب الدولية".
وأوضح عباس أن" الهدف المقبل يتمثل في المشاركة في بطولة آسيا بالهند، حيث يسعى المنتخب لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم".