رئاسة الجمهورية تصادق على القوانين "الجدلية"

2025-02-13 13:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، بأن رئاسة الجمهورية صادقت على القوانين"الجدلية" الثلاثية التي أقرّها مجلس النواب العراق مؤخراً.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة الجمهورية صادقت على قوانين، تعديلالأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها".

وشهدتجلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، تمرير "قوانينجدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانونإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

إلاأن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعواالجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت علىالقوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين.

وعلىإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانينالتي يشرعها مجلس النواب.

وعادتالمحكمة الاتحادية يوم أمس الأول الثلاثاء، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرتهمسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.