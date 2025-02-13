انطلاق أعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة دولة الكويت

2025-02-13 14:00:05 - المصدر: كونا

القاهرة - 13 - 2 (كونا) -- انطلقت بالقاهرة اليوم الخميس أعمال الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري لمناقشة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية برئاسة البحرين.ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114 و115) فضلا عن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال 34 في بغداد.ومن المقرر ان يبحث المجلس الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030) بجانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام (2025).كما سيناقش المجلس دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في اليمن.ويشتمل جدول الأعمال على بند حول إعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة بشأن أوضاع التقنيات الزراعية وتحليل استخدام الأراضي الزراعية وآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بالدول العربية وذلك بناء على طلب السعودية.كما يضم جدول الأعمال بندا حول اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.ويستعرض الاجتماع خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والنظام الأساسي المعدل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث وتعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.ويتضمن مشروع جدول أعمال الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك ودراسة حول تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية.كما يشتمل جدول الأعمال على بند بعنوان (نحو العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي) وتعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة وحوكمة التشغيل لتأمين الاندماج الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة.ويضم مشروع جدول الأعمال كذلك على بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.ويتضمن بندا بعنوان (متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد)) وآخر بعنوان (تمكين الفئات المهمشة رقميا لتحقيق الشمول الرقمي والاجتماعي) بالاضافة إلى بند بعنوان فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034.ويشمل جدول الأعمال كذلك بندا بعنوان (احتضان المغرب لبطولة كأس العالم لسنة 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال) وبندا بعنوان (التنمية المستدامة) وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة فضلا عن تأكيد موعد ومكان عقد الدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية (117) للمجلس.ويرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش.(النهاية) م ف م / أ ب غ