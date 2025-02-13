2025-02-13 15:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن المصرف الأهلي العراقي عن نتائجه المالية للعام 2024، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية، مما يعكس قوة أداء المصرف وتوسعه في تقديم الخدمات المصرفية والائتمانية. بلغت موجودات المصرف خلال العام 2024 نحو 5.1 تريليون دينار عراقي مقارنة بـ 3.9 تريليون دينار في 2023، مسجلةً نسبة نمو 30.8. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية إلى 1.78 تريليون دينار بعد أن كانت 1.3 تريليون دينار في 2023، محققة نموًا بنسبة 36.9. أما على مستوى الودائع، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 3.46 تريليون دينار في 2024، مقارنة بـ 2.9 تريليون دينار في 2023، بزيادة بلغت 19.3. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 293.9 مليار دينار خلال 2024، بعد أن كانت 228.9 مليار دينار في 2023، مسجلة نموًا بنسبة 28.4. وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 452 مليار دينار خلال 2024، مقارنة بـ 343.1 مليار دينار في 2023، بنسبة نمو بلغت 31.7. كما بلغ حجم استثمارات المصرف في السندات الحكومية نحو 920 مليار دينار. حقق المصرف أرباحًا صافية بعد استقطاع ضريبة الدخل بلغت 252.3 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم مشتريات المصرف لصالح الزبائن من نافذة بيع العملة أكثر من 16.2 مليار دولار، ما أسفر عن تحقيق عمولات بقيمة 151 مليار دينار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام