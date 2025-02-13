أبناؤها وزوجها "دواعش".. "أم القيرة" في قبضة القوات الأمنية بنينوى (فيديو)

2025-02-13 15:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، عن إلقاءالقبض على المتهمة "ليلى علي جميل الحمداني"، المعروفة بلقب "أمالقيرة (الغيرة)"، بعد أن تم عرضها اليوم أمام قاضي التحقيق وفق المادة 202من قانون العقوبات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمة اعترفتبتورطها في التحريض ضد القضاء والقوات الأمنية، حيث قامت بالاتفاق مع إحدى النساءالهاربات حالياً لتصوير مقطع فيديو يظهرها وهي تطلق هتافات تحريضية، بهدف بثها علىمواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار المصدر إلى أن "الفيديو تم تصويره خلال الزخمالحاصل أمام رئاسة محكمة استئناف نينوى، حيث كان عدد من عوائل المحكومين يتواجدونلاستكمال إجراءات العفو العام".

وأضاف أن "المتهمة كانت تحاول إثارة الفتنة بينالمتجمهرين من عوائل المحكومين والقوات الأمنية، في مسعى منها للضغط على المحاكملتنفيذ قرارات العفو على غير المشمولين به".

وأوضح المصدر الأمني، أن "المتهمة أساءت لأهاليالموصل، حيث صرحت بأنهم يفتقدون للغيرة، مقارنة بأهالي الفلوجة، وهو ما يعتبرمحاولة لزرع التفرقة وتعكير السلم الاجتماعي".

وأكد أن "التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهمةبارتباطها بتنظيم داعش، حيث كشفت أن أولادها الخمسة ينتمون للتنظيم الإرهابي وقدصدرت بحقهم أحكام قضائية تتراوح بين الإعدام والسجن المؤقت. كما اعترفت بتورطزوجها الراحل، خالد أحمد الحمداني، في نشاطات إرهابية".

ولفت إلى أن "الجهات المختصة ستستمر في ملاحقة أيشخص يحاول المساس بأمن واستقرار المحافظة"، مشيراً إلى أن القبض على "أمالقيرة" يأتي في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الفكر المتطرف ومكافحةالتحريض على الفتن.