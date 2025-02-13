الكرخ يفوز على نفط البصرة بهدف قاتل في دوري نجوم العراق

2025-02-13 17:00:38 - المصدر: واع

بغداد - واعخطف نادي الكرخ فوزا مهماً من نظيره نفط البصرة بهدف قاتل في دوري نجوم العراق.وسجل هدف اللقاء الوحيد حسن خالد في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي لحساب المرحلة العشرين.وبهذه النتيجة ارتفعت نقاط الكرخ إلى 25 في المركز 13، بينما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 20 بالمركز 17 .