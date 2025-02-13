في كركوك.. القبض على "سائق وزراء" داعش

2025-02-13 17:01:59 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتمديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، عن الإطاحة بإرهابي في محافظة كركوك،كان يشغل مناصب كثيرة في تنظيم داعش.

وقالت المديريةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعمليةنوعية وجهد استخباري مميز، وإستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخباراتالفرقة الثامنة وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، نفذت مديريةالاستخبارات العسكرية عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الارهابيينالمطلوبين وفق احكام المادة (4 / ارهاب) في منطقة الصيادة التابعة لمحافظة كركوك".

وأضافت أن "المطلوب كان يشغل عدة مناصب فيالتنظيم سابقاً ومنها، سائق وزير التربية لعصابات الارهاب وبعدها سائق وزيرالزراعة ومسؤول في ديوان الجُند ومقاتل في السيطرات ضمن مايسمى ولاية كركوك، وقدتم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".