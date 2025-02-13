2025-02-13 17:02:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الكرخ، يوم الخميس، فوزاً قاتلا على ضيفه نفط البصرة بهدف دون مقابل، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب الساحر أحمد راضي، في العاصمة بغداد عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية الوقت الأصلي، ليسجل الكرخ هدفاً قاتلاً من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عن طريق اللاعب حسن خالد، وتحديداً في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 25 بالمركز 12 وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 20 بالمركز 17.

وشهد انتهاء المرحلة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، تصدر فريق نادي زاخو ترتيب فرق الدوري برصيد 38 نقطة، وحلّ فريق الزوراء بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة، ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث برصيد 35 نقطة، وفريق دهوك رابعاً برصيد 34 نقطة، وبنفس رصيد دهوك جاء القوة الجوية بالمركز الخامس بفارق المواجهات، كما حلّ فريق الطلبة بالمركز السادس برصيد 33 نقطة.