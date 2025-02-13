الدولار يرتفع في بغداد ويستقر بأربيل مع إغلاق البورصة

2025-02-13 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الخميس، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.