2025-02-13 17:05:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت ميزانية السعودية في الربع الرابع من عام 2024 إيرادات بلغت 302.9 مليار ريال، بتراجع بنسبة 15 على أساس سنوي، كما بلغ الإنفاق نحو 360.5 مليار ريال بتراجع بنحو 9 على أساس سنوي. وسجلت الميزانية عجزاً قدره 57.7 مليار ريال مقارنة بالعام السابق. كما سجلت السعودية إيرادات غير نفطية بلغت 132 مليار ريال في الربع الرابع من 2024 وسجلت الإيرادات النفطية 170.8 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، بينما بلغ الإنفاق العام 1.374 تريليون ريال خلال عام 2024، وجاءت الإيرادات الإجمالية بنحو 1.259 تريليون ريال في 2024. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام