أمين بغداد يستجيب لمناشدة طفل
2025-02-13 17:10:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
استجاب أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، لمناشدة الطفل نور الدين، بعد نشر حالته في إحدى القنوات الفضائية.
وذكر بيان لأمانة بغداد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم، استجاب لمناشدة الطفل نور الدين، وفتح تحقيقًا في الموضوع وتكفل بعلاجه، وكافأه بعد نشر حالته في إحدى القنوات الفضائية".
استجاب أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، لمناشدة الطفل نور الدين، بعد نشر حالته في إحدى القنوات الفضائية.
وذكر بيان لأمانة بغداد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم، استجاب لمناشدة الطفل نور الدين، وفتح تحقيقًا في الموضوع وتكفل بعلاجه، وكافأه بعد نشر حالته في إحدى القنوات الفضائية".