أمين بغداد يستجيب لمناشدة طفل

2025-02-13 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد- واعاستجاب أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، لمناشدة الطفل نور الدين، بعد نشر حالته في إحدى القنوات الفضائية.وذكر بيان لأمانة بغداد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم، استجاب لمناشدة الطفل نور الدين، وفتح تحقيقًا في الموضوع وتكفل بعلاجه، وكافأه بعد نشر حالته في إحدى القنوات الفضائية".