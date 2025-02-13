أمن الحشد يشارك بتأمين الزيارة الشعبانية

2025-02-13 17:10:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

شاركت قوات مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بتأمين الزيارة الشعبانية.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوات مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، انتشرت في السيطرات الخارجية والقطوعات الداخلية في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وأوضحت أن "عملية الانتشار تأتي ضمن الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية المباركة، حيث يقصد الملايين من الزوار من داخل العراق وخارجه محافظة كربلاء المقدسة لإحياء هذه المناسبة".

وبينت أن "قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، اللواء علي الحمداني، كان قد أعلن أمس الأربعاء، عن انطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء المقدسة"، مؤكدا "مشاركة 3 آلاف مقاتل في تنفيذ الخطة".