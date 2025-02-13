تجارة أربيل تناقش مشاركة القطاع المصرفي وحصول مصانع كوردستان على قروض اتحادية

2025-02-13 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت غرفة تجارة وصناعة أربيل،عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ورشة لتفعيل مشاركة القطاع المصرفي في التنميةوتطوير الاقتصاد، فضلا عن مناقشة آلية استفادة مصانع الإقليم من قروض البنكالمركزي العراقي.

وذكرت غرفة تجارة وصناعة أربيل في بيان وردلوكالة شفق نيوز، أنه "أقيمت ورشة لتفعيل القطاع المصرفي، وفيها أكد كامرانصلاح باجكر، نائب رئيس الغرفة على دور القطاع المصرفي في تطوير الاقتصاد، كما تحدثعن تنويع مصادر الدخل خاصة الاهتمام بقطاعات الزراعة والسياحة والصناعة".

وأضافت "كما تحدث أوميد خوشناو، محافظأربيل، الذي حضر الورشة، عن أمله في أن تخدم المواضيع والمناقشات القطاع الاقتصاديوالمصرفي في إقليم كوردستان، وسلط المحافظ الضوء على خطوات حكومة الإقليم فيالاهتمام بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه رغم العديد من المشاكل والعقبات، إلا أنحكومة الإقليم استطاعت اتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال، كما كان دمج القطاعينالعام والخاص وتنويع الدخل من أساسيات عملها".

في الورشة أيضا، وفقا للبيان "جرت مناقشةالعديد من القضايا والمواضيع حول إرشادات القطاع المصرفي العراقي وخططه، وخططوتوجيهات البنك المركزي العراقي لتفعيل نشاط القطاع المصرفي، ودور القطاع المصرفيفي التنمية المستدامة، وتحديات القطاع المصرفي ومقترحاته، ودور السوق الماليوتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال عرض التقديماتوالمحاضرات للحاضرين".

وتضمنت أيضا "مناقشة موضوع استفادة مصانعإقليم كوردستان من قروض البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، حيث أعرب أصحابالمصانع عن أملهم في الاستفادة من جميع الامتيازات على غرار المدن العراقيةالأخرى، كما تم مناقشة برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل المشاريع التي تستخدمالطاقة المتجددة للحصول على الكهرباء".