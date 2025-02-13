2025-02-13 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، وفداً من البرلمان العراقي، يضم أعضاء فريق إعداد استراتيجية الأمن الوطني.

وذكر مقر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزعيم مسعود بارزاني، استقبل اليوم، في مصيف صلاح الدين، وفداً من مجلس النواب العراقي، ضمّ أعضاء الفريق النيابي لإعداد استراتيجية الأمن الوطني، برئاسة عضو مجلس النواب العراقي، جواد البولاني".

ولفت إلى أنه "خلال اللقاء، طلب الوفد من بارزاني تقديم رؤيته وملاحظاته حول عمل الفريق واستراتيجية الأمن الوطني.

وبين أن "مسعود بارزاني، ثمّن جهود الفريق النيابي لإعداد استراتيجية الأمن الوطني، وأبدى ما يلزم من مشورة وملاحظات فيما يتعلق بالأوضاع السياسية، مشدداً على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في إطار العمل بالدستور".