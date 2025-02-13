الاطاحة بإرهابي يعمل بصفة سائق "وزير التربية لداعش" في كركوك

2025-02-13 17:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، (13 شباط 2025)، الإطاحة بإرهابي يعمل بصفة سائق وزير التربية لعصابات داعش في محافظة كركوك.

وذكر إعلام المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعملية نوعية وجهد استخباري مميز وإستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، نفذت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) في منطقة الصيادة التابعة لمحافظة كركوك".

واضاف البيان، ان "الارهابي كان يشغل عدة مناصب لعصابات داعش الارهابي سابقاً، ومنها (سائق وزير التربية لعصابات الارهاب، وبعدها سائق وزير الزراعة ومسؤول في ديوان الجُند، ومقاتل في السيطرات ضمن ما يسمى ولاية كركوك)"، مشيراً إلى أنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".