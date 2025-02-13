2025-02-13 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر كل من العراق والتشيك، يوم الخميس، بياناً مشتركاً بعداجتماع رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني، ونظيره، بيتر فيالا، وذلك في إطار الزيارةالرسمية التي قام بها الأول إلى التشيك في وقت سابق من اليوم.

العلاقات والتعاون

وفي بداية البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أشاد الرئيسان بالتاريخ الطويلمن الصداقة والتعاون المثمر ومتعدد المجالات بين البلدين، وأعرب رئيس الوزراء فيالاعن تقديره للإنجازات الأخيرة التي حققتها حكومة العراق في طريقها نحو إرساء السلامالدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي، بما في ذلك دور العراق الريادي والقيادي فيالحرب ضد الإرهاب.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء السوداني بمساهمة جمهورية التشيك المهمة فيالجهود الدولية ضمن التحالف الدولي للقضاء على كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن دعمهالجهود إعادة الإعمار والتنمية الإنسانية في العراق عقب الهزيمة الميدانية لداعش.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في ظل التحول المستمر في الشراكة الأمنية متعددة الأطراف ضمن التحالف الدوليلمحاربة داعش، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون ضد الإرهاب في هذا الإطار، سواءبشكل ثنائي او متعدد ضمن المنظمات الدولية ذات الصلة. كما أشاد الجانب العراقي بالمساهمةالمهمة التي تقدمها بعثة الناتو في العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق،والتي تساهم فيها جمهورية التشيك.

التعاون الاقتصادي

استنادًا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة بين حكومتي جمهوريةالعراق وجمهورية التشيك، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز دور وفعالية اللجنة المشتركةللتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي تدار بشكل مشترك من قبل وزارة الصناعة والمعادنالعراقية ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية، وذلك بهدف تقديم توصيات لتدابير من شأنهاإطلاق فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعاون الصناعي، والسعي لتحقيقمستويات أعلى من التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين.

وأبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة الجهود لخلق الظروف المؤاتية للأعمالوالمستثمرين للعمل في أسواق بعضهما البعض، من خلال التعاون ودعم أنشطة تعزيز التجارة،كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فيمجالات، تشمل تكرير النفط الخام، الصناعة الكيميائية، التعدين ومعالجة المعادن، المسحالجيولوجي، تقنيات البيئة (خصوصًا إدارة النفايات المستدامة والاقتصاد الدائري، ومراقبةجودة الهواء، وإدارة الموارد المائية)، تطوير البنية التحتية، النقل، الطيران المدني،صناعة السكك الحديدية، معدات ومواد البناء، هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، الصناعةالطبية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات الخاصة بالزراعة وتجهيز الأغذية.

ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي البلدين، لمالها من أثر إيجابي على السياحة والتجارة المتبادلة.

كما رحبَ الجانبان بخطاب النوايا للتعاون في مجال حماية البيئة، الذي تمتوقيعه بين وزارة البيئة لجمهورية العراق ووزارة البيئة لجمهورية التشيك، وأعربت وزارةالبيئة التشيكية ومؤسساتها المعنية عن استعدادها لمشاركة خبراتها في مجال حماية جودةالهواء والمياه، وإدارة مخاطر الكوارث، والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة المناطقالطبيعية المحمية، كما أعرب الجانب التشيكي عن استعداده لمشاركة المعلومات حول الأسسالاستراتيجية والقانونية لحماية الهواء والمياه، وتعريف الجانب العراقي بشبكة المراقبةوالرصد الوطنية للمجالات المعنية.

وإدراكاً لأهمية توفير إطار قانوني مناسب لخلق ظروف مشجعة للأعمال والمستثمرينللنشاط في اسواق البلدين، يعلن الجانبان استمرار التفاوض بهدف التوصل الى اتفاقية تجنبالازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، لأهميتهابغية توقيعها في القريب العاجل، إدراكا لأهمية الإطار القانوني الملائم لخلق الظروفالمؤاتية للأعمال والمستثمرين للعمل في أسواق بعضهما البعض، كما اتفقا على توفير التعاونوالدعم اللازمين لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وأكد رئيس الوزراء السوداني على المشروع العراقي الضخم لتطوير البنية التحتية– وخاصة رؤية (طريق التنمية)، الذي يهدف إلى إنشاء ممر استراتيجي يربط الجنوب بالشماللنقل الطاقة والركاب والبضائع بكفاءة، باعتباره فرصة استثمارية مهمة للموردين التشيكيين،وقد كلف رئيسا الوزراء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بتحديد القطاعات والمشاريعذات الفرص المحددة بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، يرحب الجانبان بالمفاوضات بين لجنة الضمانات السياديةالعراقية ومؤسسة ضمان الصادرات التشيكية (EGAP) حول صيغة اتفاق تتيح إمكانية تقديم ضمانات سياديةمن قبل وزارة المالية الاتحادية لمشاريع استثمارية تنفذها شركات تشيكية في العراق،ومن شأن هذه الخطوة تسهيل دخول الشركات التشيكية إلى السوق العراقية، وزيادة حجم التبادلالتجاري، ودعم تطوير القطاع الخاص في العراق، لاسيما في مشاريع البنية التحتية.

التعاون في مجال الطاقة

أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز، والاستفادةمن الإمكانات الكبيرة لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرها من المواردمن جمهورية العراق إلى جمهورية التشيك، كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي فيصناعة البتروكيماويات وقطاع الطاقة، وخاصة المشاريع المشتركة في توسيع قدرات تكريرالنفط، وكذلك تطوير إنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة في العراق، وبهذا السياق، يرحبالجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم لهذا الغرض بين وزارة النفط لجمهورية العراق و وزارةالصناعة والتجارة لجمهورية التشيك.

التعاون في مجال الدفاع

أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الثنائي في المجال العسكري والصناعاتالدفاعية، وأعرب الجانب التشيكي عن استعداده لتقديم الدعم الفني المستمر لتعزيز الجاهزيةالقتالية للقوات الجوية العراقية، فيما أكد الجانب العراقي اهتمامه بمواصلة هذا التعاون.

التعاون في مجالي الهجرة والأمن

أبدى الجانبان استعدادهما لتعزيز التعاون في قضايا الهجرة بين الجهات المختصةفي جمهورية العراق وجمهورية التشيك والبعثات الدبلوماسية لكلا البلدين، كما أعرب الجانبانعن عزمهما على تعزيز التعاون في منع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، وتكثيف تبادلالمعلومات والخبرات بهدف ضمان حماية الأفراد في كلا البلدين.

وفي هذا السياق، يرحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمنيبين وزارة الداخلية في جمهورية العراق ووزارة الداخلية في جمهورية التشيك.