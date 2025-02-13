العراق وتشيك يوقعان اتفاقية و5 مذكرات تفاهم

2025-02-13 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ونظيره التشيكي،بيتر فيالا، يوم الخميس، توقيع اتفاقية وخمس مذكرات تفاهم.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد رعىالأخير ونظيره التشيكي "مراسم التوقيع على اتفافية وخمس مذكرات تفاهم في مجالاتعدة، وذلك في إطار زيارة السوداني الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، التي وصلها اليومالخميس".

ووفقاً للبيان، فقد جرى توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدنيالعراقي والتشيكي. والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارةالتشيكية.

كما شهدت المراسم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية فيكلّ من العراق والتشيك، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الصناعات العراقي والتشيكي، ومذكرةتعاون بين اتحادَي الغرف التجارية العراقي والتشيكي، فضلاً عن خطاب نوايا مع وزارةالبيئة العراقية.