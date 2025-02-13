لنزع سلاحها وطائراتها المسيرة.. حوارات الحكومة مع الفصائل لم تتوصل لاتفاق

2025-02-13 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامةرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يوم الخميس، وجود حوارات بين الحكومة العراقيةوالفصائل المسلحة من أجل نزع أسلحة الأخيرة خلال المرحلة المقبلة، وخاصة الطائراتالمسيرة.

وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، لوكالةشفق نيوز، إن "هناك طلبا أمريكيا من أجل نزع سلاح الفصائل العراقية وخاصةالسلاح الثقيل، مثل الطيران المسير وغيره، من أجل مشاركة تلك الفصائل في العملالسياسي والحكومي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "الحوارات ما بين الأطرافالحكومية المختصة والفصائل مستمرة من أجل حسم هذا الملف، لكن لغاية الأن لا يوجدأي اتفاق على نزع السلاح ودمج الفصائل، خاصة وأن تلك الفصائل التي هي ضمن (محورالمقاومة) مازالت على تواصل وتنسيق مستمر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاعن أنها خارج منظومة هيئة الحشد الشعبي، ولهذا الحكومة لا تستطيع إجبارها وإلزامهابأي شيء".

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعوات الحكومةالعراقية، لدمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية أو هيئة الحشد الشعبي، حيث يصربعض قادة هذه الفصائل على البقاء خارج المؤسسة الرسمية بذريعة أنهم يشكلون"محور المقاومة" في البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياعالسوداني، أكد الأسبوع الماضي، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطرالقانونية والمؤسساتية، لافتاً إلى أن "الحكومة عازمة على بناء عراق جديديستند إلى إرثه الحضاري العرب".

كما نقلت وكالة رويترز، عن وزير الخارجيةالعراقي قوله إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاءالسلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا خلال زيارة رسمية إلىلندن إلى أنه "منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع فيمجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطارالدولة".

ويرى مراقبون، أن دمج الفصائل المسلحة ضمنالمؤسسة الأمنية في العراق، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولاياتالمتحدة أو حلفائها.