آيفون 16 برو ماكس يخسر أمام جالاكسي S25 ألترا في اختبار تحميل التطبيقات

2025-02-13

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أظهر اختبار سرعة تحميل التطبيقات الذي أجراه موقع PhoneBuff أن سامسونج جالاكسي S25 ألترا يتفوق على آيفون 16 برو ماكس في تنفيذ مهام فتح التطبيقات ومعالجة المحتوى. شمل الاختبار مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل فيسبوك، وستاربكس، وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس، وSnapseed وعدّة ألعاب، حيث قيّم سرعة الأداء وجودة المعالجة في كل منها....

