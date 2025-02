2025-02-13 18:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:احتفلت وزارة الموارد المائية اليوم باليوم العالمي للأراضي الرطبة في أهوار الجبايش بمحافظة ذي قار، تحت شعار “حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك”. وخلال كلمته أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله على الأهمية البالغة للأراضي الرطبة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى دورها الحيوي...

The post وزارة الموارد المائية تحتفي باليوم العالمي للأراضي الرطبة في أهوار ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.