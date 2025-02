2025-02-13 18:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفاد الرصد الزلزالي، اليوم الخميس، بتسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (2,5) في المثلث العراقي التركي الإيراني.

