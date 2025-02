ائتلاف المالكي: حوارات الحكومة مع الفصائل لم تتوصل لاتفاق لحصر السلاح

2025-02-13 18:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اليوم الخميس، وجود حوارات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة من أجل نزع أسلحة الأخيرة خلال المرحلة المقبلة، وخاصة الطائرات المسيرة. وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في تصريح تابعته (المدى)، إن "هناك طلبا أمريكيا من أجل نزع سلاح الفصائل العراقية وخاصة السلاح الثقيل، […]

