2025-02-13 18:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قرر مكتب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إيقاف تسلم الأسئلة إلى إشعار آخر. وذكر المكتب الخاص في بيان، تلقته (المدى) انه "ونظراً للعدد الكبير الذي تم استلامه من الأسئلة الموجهة إلـى السيد مقتدى الصدر تقرر إيقاف استلام الأسئلة إلـى إشعار آخر".

The post مكتب الصدر يقرر إيقاف تسلم الأسئلة appeared first on جريدة المدى.