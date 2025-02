2025-02-13 18:45:05 - المصدر: جمار

يعيش مجتمع "الصم والبكم" في العراق عزلة تامة، وسط معاناة من الإهمال وعدم توفير التسهيلات لجوانب الحياة اليومية، وأهمها صعوبة التواصل مع الآخرين في المجتمع ومؤسسات الدولة من خلال اللغة، التي بالكاد يجدون أحداً يجيد التواصل فيها معهم، ولو بالحدّ الأدنى... مقال عن التواصل وكيف يصبح تحدياً يومياً..

