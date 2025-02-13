وزير الخارجية العراقي: سنوجه دعوة للقادة العرب لحضور القمة العربية في بغداد بمن فيهم الشرع

2025-02-13 20:00:03 - المصدر: فرانس 24

يستضيف عمار الحميداوي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش مشاركته في مؤتمر باريس حول سوريا. قال الوزير إن بلاده ليس لديها تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة، وأضاف أن العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية في أيار/مايو المقبل سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وبشأن غزة أكد الوزير على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحول نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق قال الوزير إن هناك نقاشا قائما الآن بين القوى العراقية حول هذا الموضوع.