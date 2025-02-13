رئيس الوزراء يقدم دعوة لاتحاد الصناعات والغرف التجارية التشيكي لزيارة العراق

2025-02-13 20:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعوة لاتحاد الصناعات والغرف التجارية التشيكي والشركات ورجال الأعمال التشيكيين لزيارة العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السوداني حضر، اليوم الخميس، ونظيره التشيكي بيتر فيالا اجتماعًا ضمّ رئيس غرفة التجارة العراقية ورئيس اتحاد الصناعات في العراق ونظراءهما في التشيك، بحضور سفيري البلدين ونائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية".وأضاف، أنه "جرى- خلال الاجتماع- بحث تشكيل مجلس أعمال مشترك؛ لتسهيل عمل رجال الأعمال، بجانب التطرق لوضع أسس تخصّ موضوع منح الفيزا وتسهيل دخول المستثمرين في البلدين".وأكد الجانبان، "دعمهما للقطاع الخاص في البلدين؛ من أجل تعزيز التعاون والعمل المشترك الخاص بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالعراق".وبيّن رئيس الوزراء، "أهمية حضور الشركات التشيكية للعراق، خصوصًا مع ما يشهده البلد من نهوض في مختلف القطاعات"، مشيرًا إلى، "دعوة الشركات التشيكية المتخصصة بالبناء، مع وضع العراق الأسس لبناء مليون وحدة سكنية".وشدد، "على أهمية وجود لجنة تحضيرية من اتحادي الصناعات في البلدين لإدامة العمل الثنائي وإقامة معرض للشركات التشيكية في بغداد"، مقدما، "دعوة لاتحاد الصناعات والغرف التجارية التشيكي والشركات ورجال الأعمال التشيكيين لزيارة العراق".