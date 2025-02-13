الخارجية تعرب عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس في مدينة ميونخ الألمانية

2025-02-13 20:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس في مدينة ميونخ الألمانية.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس المأساوي الذي وقع اليوم في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".وأكدت الوزارة- بحسب البيان- "تضامنها الكامل مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق في مواجهة هذا الحادث الإجرامي"، مشددة على، "موقف العراق الثابت في رفض العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره"، كما وأعربت الوزارة عن "تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".