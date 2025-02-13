بمشاركة 13 دولة.. معرض "التسوق الرمضاني" يفتح أبوابه في البصرة

2025-02-13 20:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفتتح معرض البصرة الدولي للتسوقالرمضاني، يوم الخميس، أبوابه أمام اهالي البصرة، في خطوة تمثل فرصة للشركاتوالمؤسسات لعرض منتجاتها الغذائية والكهربائية قبل بداية شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم المعرض، أسامة مجيد، لوكالةشفق نيوز، إن "أكثر من 250 شركة تقدم منتجات متنوعة بدءاً من المواد الغذائيةومواد التنظيف ومواد التجميل، وكل ما يخص الصناعات اليدوية والجلديةوالألبسة".

وأشار إلى أن "فعاليات الشركات تقام علىأرض معرض البصرة الدولي في منطقة المعقل".

ولفت إلى أن "الشركات المشاركة هي من 13دولة عربية وأجنبية، تجمعت بعدة أجنحة منها المصري واليمني والإيراني والفلسطينيوالأردني"، مؤكداً أن "المنتج العراقي يشارك بكثافة واضحة ومن جميعمحافظات العراق".

ورغم أن تحديد بداية الهجري تعتمد على رؤيةالهلال إلا أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان، هذا العام ستوافق مطلعآذار/ مارس المقبل، ويشهد هذا الشهر، اقبالاً واسعاً على التسوق، وتتنافس الشركاتلتقديم منتجاتها وخاصة الغذائية.

كما أن الأسواق في شهر رمضان، غالبا ما تزدحمبالمتبضعين، ويكون هناك ترويج كبير لمنتجات جديدة تضخها الشركات خلال هذا الشهر.