رئيس الوزراء المصري: الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

2025-02-13 20:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه سيتم الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تعمل الحكومة على تجهيزها قبل شهر رمضان. وأضاف رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحافي، أن الحزمة تشمل مساعدات وتدخلات للثلاثة أشهر المقبلة، بالإضافة إلى زيادات بالمرتبات والأجور وتطبيقها اعتباراً من العام المالي الجديد الذي يبدأ في تموز. وذكر مدبولي أن معدلات التضخم تواصل الانحسار ومن المتوقع أن يحدث المزيد من الانخفاض خلال شهر فبراير، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع في مصر يكفي لمدة ستة أشهر. في سياق آخر، ذكر رئيس الوزراء أن قيادات شركة إيني الإيطالية أكدوا أن شركتهم لديها خطة من أجل التوسع في حفر حقل ظهر للغاز بشرق البحر المتوسط خلال العامين المقبلين، متوقعين اكتشافات جديدة وارتفاع حجم الإنتاج من الحقل. يأتي ذلك بعد أن قالت وزارة البترول المصرية، في كانون الثاني، إن سفينة حفر وصلت للمياه المصرية من أجل استئناف خطط تنمية حقل ظهر وزيادة إنتاج الغاز. ووصل متوسط ​​إنتاج حقل ظهر إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي، وهو ما يعتبر أقل كثيراً من ذروة الإنتاج التي سجلها خلال العام 2019، بحسب وكالة رويترز. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام