وزير النقل: وفرنا حافلات حديثة لنقل زائري الزيارة الشعبانية

2025-02-13 21:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، أن خطة نقل وتفويج الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الشعبانية تسير بسلاسة ودقة عالية، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الوزير رزاق محيبس السعداوي.

وأكدت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "عمليات النقل تتم عبر المحاور الثلاثة الرئيسية (بغداد-كربلاء، النجف-كربلاء، والبصرة-كربلاء)، حيث تم تعزيز الخطط التشغيلية لتلبية الاحتياجات اللوجستية للزائرين وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة".

وشدد وزير النقل بحسب البيان، على "أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك شرطة المرور والدفاع المدني وفرق الإسعاف، لضمان سلامة الزائرين وتسهيل حركتهم دون أي عوائق".

وأشار السعداوي إلى أن "الوزارة قامت بتوفير عدد كبير من الحافلات الحديثة والمجهزة لخدمة الزائرين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للطرق المؤدية إلى كربلاء لتجنب الازدحام المروري".