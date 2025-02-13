وفق قانون العفو.. إطلاق سراح امرأة في كركوك

2025-02-13 21:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر فيكركوك، مساء الخميس، بإطلاق سراح امرأة وفق قانون العفو العام، بعد أن جرى قبولطلب تقدم به محاميها.

وأبلغ المصدر، وكالة شفقنيوز، بأن "محكمة استئناف كركوك اطلقت سراح امرأة اليوم، بعد النظربالمشمولين بقانون العفو وتمكنت من إصدار قرار بذلك بحق محكومة وفق (المادة 4 منقانون مكافحة الإرهاب)، وعند تقديم محامي المتهم بطلب إلى القاضي والنظر في قضيتهاومطابقتها لتعليمات القضاء، جرى شمولها بقانون العفو العام".

وأضاف المصدر، أن "المحكمةولدى التدقيق والمداولة ولكونها متهمة وفق المادة الرابعة إرهاب ولعدم وقوع قتل أوعاهة مستديمة أو تخريب مؤسسات الدولة أو محاربة القوات المسلحة أو تجنيد العناصرالإرهابية ولتطابق تعليمات العفو العام، قررت المحكمة إيقاف الاجراءات القانونيةبحقها بشكل نهائي واعتبار القضية الموجهة إليهامنقضية بحقها، وإخلاء سبيلها ما لم تكن بحقها جرائم أخرى".

هذا وشرعت المحاكم فيمحافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام علىوفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراضالمحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأصدرت المحكمةالاتحادية يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانينالثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أنهذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل، قبلأن تعدل عن قرارها بضغط من القضاء العراقي.

وشهدت جلسة مجلس النوابالعراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديلقانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابهافي كركوك.