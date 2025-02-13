وزير الصحة: مستشفيات كربلاء المقدسة استنفرت على مدار 24 ساعة خلال الزيارة الشعبانية

2025-02-13 21:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، ارتفاع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لزائري خلال إحياء مراسم زيارة النصف من شعبان في كربلاء المقدسة وبقية الزيارات المليونية، وفيما لفت إلى الاستعانة بـ 10 مراكز صحية لـ (الطب الحشود)، أشار إلى أن مستشفيات المحافظة استنفرت على مدار 24 ساعة.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة تعاونت مع المؤسسات الصحية التابعة للعتبات المقدسة وكذلك الخدمات الطبية المنضوية في وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي إضافة إلى الفرق التطوعية في إطار توفير الخدمات الصحية في الزيارة الشعبانية (زيارة النصف من شعبان)".وأضاف، أن "هنالك تطورًا وارتفاعًا في مستوى تقديم الخدمات الطبية في الزيارات المليونية، وأدير الملف الصحي على مستوى عالٍ من الأداء، وبالنسبة لوزارة الصحة تم نشر أكثر من 100 سيارة إسعاف انتشرت على مداخل مدينة كربلاء المقدسة، وتم الاستعانة بـ 10 مراكز صحية أطلق عليها (مراكز طب الحشود) تتمتع بتجهيزات متطورة وقدرات للتعامل مع الحالات الطارئة بما فيها القلبية وكوادر طبية ومفارز ثابتة ومتحركة إضافة إلى فرق الرقابة الصحية".وتابع، أن "مستشفيات المحافظة التابعة لنا أو العتبات المقدسة تواصل العمل على مدار 24 ساعة وبكوادر خافرة والخدمات الصحية تسير بشكل جيد جدًا ولمسنا رضا واضحًا من الزائرين على الخدمات المقدمة".