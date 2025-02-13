وزير التجارة يؤكد التزام العراق بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي

2025-02-13 21:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد محمد صالحأكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الخميس، التزام العراق بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.وقال الغريري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- خلال مشاركته في أعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: إن "العراق حريص على المشاركة الفاعلة في المحافل والمنتديات الدولية، لا سيما تلك التي تنظمها جامعة الدول العربية، وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي".وأشار الغريري إلى، أن "المجلس ناقش العديد من القضايا المهمة، من بينها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية، إلى جانب تناول ملفات اقتصادية حيوية تتعلق بتعزيز التجارة العربية المشتركة وتفعيل الاتحاد الجمركي وإزالة العوائق الجمركية بين الدول العربية، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية ويعزز قدرة التكتل العربي على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة".وأوضح الوزير، أن "المجلس أخذ في الاعتبار التحضيرات الخاصة بملفات القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد، حيث سيترأس العراق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، مشدداً على، "حرص العراق على زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول العربية".وأشار إلى، أن "الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول للعراق، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 23 مليار دولار".وأكد، أن "العراق يعمل حاليًا على إزالة العقبات التي تعترض التبادل التجاري مع بقية الدول العربية، من خلال لقاءات ثنائية عقدها على هامش الاجتماع مع وزراء الاقتصاد والتجارة في تونس وفلسطين والأردن؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك".وأكد الوزير، "التزام الحكومة بتطوير القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا في العملية الاقتصادية، تماشيًا مع توجهات "حكومة الخدمات"، التي تضع ضمن أولوياتها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات التجارية مع الأشقاء العرب، باعتبار الاقتصاد العمود الفقري لأي علاقة إقليمية ناجحة ومستدامة".