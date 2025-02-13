تربية البصرة تحرز لقب بطولة العراق المدرسية بكرة اليد

2025-02-13 21:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأحرز فريق تربية البصرة بكرة اليد، اليوم الخميس، لقب بطولة العراق المدرسية للمرحلة الثانية للبنين.وتغلب فريق تربية البصرة بكرة اليد في المباراة النهائية على تربية الكرخ الأولى بنتيجة (23-20) هدف، في المباراة التي جرت على قاعة نادي الكرخ الرياضي، فيما حل فريق الديوانية في المركز الثالث، بعد تغلبه على تربية واسط، في اللقاء الذي أقيم على قاعة النشاط الرياضي لتربية الكرخ الأولى".وفي ختام البطولة، تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى، وسط أجواء رياضية رائعة".وأقيمت البطولة خلال المدة من 7-12 شباط الحالي بمشاركة 20 تربية مدرسية.